Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Firma

Spelle (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Sie schlugen anschließend das Fenster eines Hallentors ein und gelangten in das Gebäude. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, so dass sie ohne Diebesgut das Gelände verließen.

Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell