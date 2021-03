Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Seniorin bestohlen

Nordhorn (ots)

Am Sonntagvormittag haben besonders dreiste Täter in der Krokusstraße einer Seniorin Goldschmuck gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 11.45 - 12.00 Uhr. Eine bislang unbekannte Frau stellte sich dabei als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vor und gab an, ihr helfen zu wollen. Die Seniorin ließ sich für ein Gespräch in die Wohnung drängen. Unbemerkt gelangte dabei ein weiterer männlicher Täter in die Räumlichkeiten. Als beide Personen die Wohnung nach kurzer Zeit verließen, stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Der Mann war ca.180 cm groß und von kräftiger Statur. Die unbekannte Frau war ca. 30 Jahre, ca. 150 cm groß und sprach in gebrochenem Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell