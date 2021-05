Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW:

Verkehrsunfallflucht in Haßloch

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021 ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Haßlocher Pestalozzistraße eine Verkehrsunfallflucht. Das Verursacherfahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen 1er BMW und fuhr unerlaubt weiter. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

