Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichen vom Wohnmobil gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Von einem Wohnmobil der Marke Fiat, das an der Meinser Straße in Bückeburg auf einem Privatgrundstück abgestellt war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag das hintere Kennzeichen gestohlen.

Die Kennzeichenhalterung wurde geöffnet, um das Schild zu entwenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell