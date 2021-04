Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ackerschlepper beschädigt

Bückeburg (ots)

(ma)

Unbekannte sind von Montag auf Dienstag auf das Privatgrundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Warberschen Straße in Bückeburg gelangt und haben an einem dort abgestellten Ackerschlepper zwei Scheiben vom Führerhaus des Fahrzeugs eingeschlagen.

Der Geschädigte schätzt den Sachschaden auf mindestens 300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell