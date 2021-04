Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Weißer VW beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 31.03.2021, zwischen ca. 19.40 Uhr und 19.50 Uhr in der Bisquitstraße in Nienburg. Ein auf der dort frei zugänglichen Parkfläche abgestellter weißer VW wurde vermutlich von einem anderen bislang unbekannten PKW vorne rechts in Form von Kratzern beschädigt. Aufgrund des eng eingegrenzten Tatzeitraums hofft die Polizei Nienburg auf Zeugen und nimmt Hinweise unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell