Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Ohne Führerschein unter Alkohol - und Drogeneinfluß am Steuer

Stadthagen (ots)

Pap/Montagnacht gegen 23.45 Uhr hat die Stadthäger Polizei einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Kombi unter Alkohol - und Drogeneinfluß unterwegs war und zudem keine Fahrerlaubnis besitzt. Der 36 Jährige wurde auf der Wendthäger Straße in Nienstädt angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle machte sich erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes bemerkbar. Bei einer Überprüfung am mobilen Testgerät, konnte ein Wert von 1,11 Promille festgestellt werden. Dieser Wert macht eine Blutprobe zwingend erforderlich, da das Testgerät alleine nicht beweiskräftig ist. Auf der Fahrt zur Dienststelle zeigte sich der Mann reuig und räumte gegenüber den Beamten ein, dass er zeitnah auch Marihuana konsumiert hat und zudem noch nie eine Fahrerlaubnis erworben hat. Die Blutprobe wurde in der Dienststelle der Stadthäger Polizei entnommen und wird zur Auswertung an das Institut für Rechtsmedizin in der MHH geschickt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet über dessen Ausgang die Staatsanwaltschaft Bückeburg entscheiden wird.

