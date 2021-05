Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Sachbeschädigungen

Haßloch (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag (25.05.-27.05.) beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Schulhof der Realschule plus in der Raiffeisenstraße abgestellten Radlader, indem sie die Seitenscheibe einschlugen.

Ebenfalls im gleichen Zeitraum verschafften sich Täter Zugang zur Realschule plus und traten dort zwei Toilettentüren mutwillig ein.

Die Polizei vermutet, dass die beiden Taten in Zusammenhang stehen und durch die selben Täter begangen wurden.

Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell