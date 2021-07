Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch gescheitert + Betrüger am Telefon - Opfer kannten Masche + Graffiti - 15-Jähriger vorübergehend festgenommen + Autoteil gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Einbruch gescheitert

In der Nacht zum Freitag, 09. Juli scheiterte ein Einbruch in die Apotheke im Industriegebiet Wehrda in der Straße Am Kaufmarkt. Ein Tatverdächtiger, ein ca. 1,85 Meter großer Mann mit Brille, schwarzer Jeans und schwarzer Kapuzenjacke flüchtete Richtung Afföllerstraße und entkam.

Gegen 04 Uhr löste der Einbrecher die Alarmanlage aus. Nach den ersten Ermittlungen richtete der Täter an einem angrenzenden Stromkasten einen Schaden an und versuchte anschließend die Eingangstür zur Apotheke aufzubrechen. Letztlich kam der Täter nicht hinein und flüchtete ohne Beute. Wer war zwischen 04 und 05 Uhr im Industriegebiet in Wehrda bzw. im Afföller und wem ist eine Person z.B. durch Rennen aufgefallen? Eventuell stieg der Tatverdächtige auch in ein Fahrzeug und fuhr weg. Wem ist also ein Fahrzeug aufgefallen? Wer hat in der Nacht eine Person entsprechend der Beschreibung gesehen? Wer kann diese Person näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Betrüger am Telefon - Opfer kannten Masche

Am Donnerstagabend (08. Juli) scheiterten Betrüger am Telefon mit der Masche "Falsche Polizeibeamte", weil die potentiellen Opfer die Masche kannten. An dem Abend meldeten sich der Betrüger in Steinperf, Silberg, Dautphe und Cappel. Bei allen vieren meldete sich ein Mann, der sich, ohne seinen Namen und seine Dienststelle zu nennen, als Kripobeamter ausgab. Er erzählte jeweils die gleich und bekannte Geschichte der Einbrecher, die angeblich unterwegs seien und kam nicht weiter. Die erste Angerufene entgegnete, dass sie parallel gerade die richtige Polizei informiert, woraufhin der Betrüger auflegte. Der zweite verwies auf die Warnungen in den Zeitungen und legte danach auf. Nummer drei und vier verwiesen darauf, dass sie die Masche kennen, woraufhin der Anrufer letztlich teils schimpfend auflegte. Weitere Anrufe wurden danach nicht mehr gemeldet. "Hier zeigt sich die Wichtigkeit der ständigen Aufklärung über die Maschen der Betrüger Egal ob Enkeltrick oder Schockanruf , ob angeblicher Mitarbeiter irgendeines Unternehmen oder eben der falsche Polizeibeamt, nur wer die verschiedenen Vorgehensweisen kennt, ist davor geschützt, Opfer eines Betrugs zu werden. Wichtig ist es zudem, die Maschen im Bekanntenkreis zu verbreiten, damit noch mehr Menschen die Maschen erkennen und nicht Opfer dieser Betrüger werden! Geben Sie das Wissen weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Instruieren Sie diese, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen! Der wichtigste Grundsatz dabei lautet: Wenn es bei einem unerwarteten Anruf am Telefon um Geld, Vermögen oder Daten (= Informationen) geht: Auflegen!"

Weitere Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

Marburg - Graffiti - 15-Jähriger vorübergehend festgenommen

Im Zusammenhang mit einem frisch angebrachten ca. 0,5 x 1 Meter großen Graffiti hielt der Sicherheitsdienst einen Jugendlichen fest, der eine Sprühdose mit identischer Farbe bei sich hatte. Der Jugendliche bestritt, den aus vier Buchstaben bestehenden beleidigenden Schriftzug angebracht zu haben. Nach ersten Erkenntnissen war er zusammen mit drei weiteren Jugendlichen unterwegs. Die Sachbeschädigung an dem Seiteneingang zur Marburg Mall in der Universitätsstraße war am Donnerstag, 08. Juli, vermutlich zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an. Den festgehaltenen Jugendlichen entließ die Polizei nach Feststellung seiner Personalien noch vor Ort.

Wehrda - Autoteil gestohlen

Zwischen 09 Uhr am Montag und 09 Uhr am Mittwoch, 07. Juli, demontierte und stahl jemand die rechte Nebelscheinwerferblende eines grauen Audi A4 Avant. Der Pkw parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz des Anwesens Freiherr-vom-Stein-Straße 11. Wer hat die "Arbeiten" an dem Auto beobachtet? Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

