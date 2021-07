POL-MR: Unter dem Einfluss berauschender Mittel + Gefährliches Überholmanöver durch schwarzen Porsche - Polizei sucht Zeugen + Stahlkugeln schlugen ein - Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Unter dem Einfluss berauschender Mittel

In der Nacht zum Donnerstag, 08. Juli, fuhren zwei Männer im Alter von 39 und 48 Jahren ein Auto, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Polizei beendete die Fahrten und veranlasste Blutproben.

Einer Streife kam auf der Bundesstraße 255 aus Richtung Gladenbach ein SUV mit ganz offensichtlich sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Zwar konnte die Streife dem Wagen nicht folgen, jedoch verlief die Fahndung erfolgreich und endete um 00.35 Uhr mit einer Kontrolle in Marburg. Beim Aushändigen der Papiere bemerkte die Streife in dem Geldbeutel eine Tüte mit weißem Pulver. Beim Blick ins Auto sahen die Beamten auf dem Beifahrersitz eine Feinwaage und in der Mittelkonsole eine weitere Tüte mit weißem Pulver. Nachdem auch der Drogentest bei dem 39-Jährigen positiv auf Kokain reagierte, veranlasste die Polizei nicht nur die Blutprobe, sondern durchsuchte auch die Wohnung des Mannes und stellte dort u.a. weitere mutmaßliche Betäubungsmittel, vermutlich Kokain, sicher.

Um 02.15 Uhr kontrollierte die Polizei Marburg auf der B 3 einen Pkw und bemerkte dabei Alkoholgeruch bei dem 48 Jahre alten Fahrer. Letztendlich reagierten sowohl der Alkotest als auch ein Drogentest positiv. Der Alkotest zeigte knapp über 0,7 Promille, der Drogentest reagierte auf Amphetamine.

Gefährliches Überholmanöver durch schwarzen Porsche - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain/Cölbe

Nach ersten vorliegenden Informationen überholte der Fahrer eines schwarzen Porsche Cabriolet auf der Bundesstraße 62 trotz Gegenverkehr und unter Nutzung des Fahrstreifens des Gegenverkehrs zunächst einen weißen Kombi und dann einen Ford, der gerade einen Lastwagen überholte. Die Überholmanöver waren am Mittwoch, 07. Juli, gegen 12.40 Uhr, auf dem Weg von Kirchhain nach Marburg, in Höhe der Hainmühle zwischen Betziesdorf und Bürgeln, dort wo auf der dreispurigen Straße die Ein- bzw. Zweispurigkeit erneut wechselt und der Weg nach Marburg sich von einem auf dann zwei Fahrstreifen verbreitet. Der überholende Fordfahrer befand sich bereits neben dem Lastwagen, als der Porschefahrer unter Nutzung des Fahrstreifens des Gegenverkehrs vorbeifuhr. Er bremste sein Fahrzeug stark ab und konnte seinen schlingernden Pkw ohne weiteren Schaden abfangen. Derzeit steht nicht fest, ob der entgegenkommende Verkehr durch die Fahrweise des Porsche zu eigenen Reaktionen gezwungen war. Die Polizei Marburg sucht Zeugen der Fahrweise des schwarzen Porsche Cabriolet sowie etwaige Fahrer*innen, die selbst aufgrund dessen zu einer Reaktion gezwungen waren. Außerdem bittet die Polizei die überholten Fahrer des weißen Kombi und des Lastwagens, sowie die Fahrer des entgegenkommenden Verkehrs, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Obereisenhausen - Stahlkugeln schlugen ein

Zwei unterschiedlich große Stahlkugeln schlugen in einem alten Scheunentor ein. Mindestens eine prallte ab und beschädigte dadurch die Frontscheibe eines auf dem Hof geparkten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 07. Juli, gegen 23.50 Uhr in der Eisenhäuser Straße ereignete.

Da Anwesende lediglich den Einschlag am Scheunentor, nicht aber irgendwelche Schussgeräusche wahrnahmen, dürften die sichergestellten unterschiedlich großen Kugeln vermutlich mit einer Zwille abgeschossen worden sein. Bei der Spurensuche bemerkte die Polizei beim Gedenkstein an der Ecke Obereisenhäuser Straße/Brunnenstraße frische Schuh- und rundliche Eindruckspuren im Gras. Möglicherweise kniete dort der Schütze und zielte bewusst auf das Scheunentor des Anwesens in der Eisenhäuser Straße. Personen waren jedoch nicht mehr an diesem Ort. Ein etwaiger Sachschaden an dem schon älteren Scheunentor ließ sich in der Nacht nicht mehr feststellen. Der Schaden durch die gesprungene Frontscheibe des roten Golf III beträgt mindestens 800 Euro. Aufgrund der ersten Ermittlungen zielte der Schütze bewusst auf das Tor, sodass keine unmittelbare Gefahr für Personen bestand. Demzufolge gab es auch keinen Personenschaden. Sachdienliche Hinweise die mit dem geschilderten Vorfall zusammenhängen könnten, bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

