Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.11.2021) zwei Männer im Alter von 34 und 60 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung an der Straßburger Straße eingebrochen zu sein. Ein Hausbewohner hörte gegen 02.10 Uhr verdächtige Geräusche und ging in das Treppenhaus. Dort stellte er fest, dass die Wohnungstür im Hochparterre aufgebrochen worden war und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten umstellten das Haus und nahmen die beiden mutmaßlich alkoholisierten Männer in der Wohnung vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten das Duo wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell