POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verstoß gg. das Tierschutzgesetz

Am Montag, dem 05.07.2021, wurden durch Anwohner mehrere Tauben aufgefunden, die in einem Pappkarton in 55481 Kludenbach neben einer Ruhebank an der Hauptstraße abgestellt worden waren. Offensichtlich wurden sie dort in dem Karton ausgesetzt. In dem Karton befanden sich vier erwachsene Tauben und zwei Jungtiere, von denen eins zwischenzeitlich bereits verendet ist.

Eine Taube war beringt, sie war bereits seit Anfang des Jahres nicht mehr zum Eigentümer zurück gekehrt.

Wer kann Hinweise geben zu der Person, die den Pappkarton in Kludenbach abgestellt hat?

Hinweise bitte an die Polizei Simmern unter der 06761 9210

