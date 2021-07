Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der Polizei Boppard; 09. -11.07.2021

Boppard (ots)

Insgesamt kam es am Wochenende im Dienstgebiet der Polizei Boppard zu 5 Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Zweimal entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Freitag, zwischen 9 und 15 Uhr, wurde Im Schäffersweyer, Boppard, ein geparkter PKW beschädigt. Zeugen können sich bei der Polizei Boppard melden. Der zweite Flüchtige wurde bereits durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet. In den Abend-und Nachtstunden wurden die Streifen zu insgesamt 7 Ruhestörungen gerufen. In einem Fall konnte in der Oberstraße, Boppard, durch das rechtzeitige Einschreiten der Polizisten eine Schlägerei verhindert werden. Zweimal wurde am Wochenende die Unterstützung der Feuerwehr benötigt. Am Samstag geriet auf dem Eisenbolz, Boppard, ein Traktor in Brand. Der Brand war schnell gelöscht, sodass es zu keinen Personen- oder Geländeschäden kam. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache. Am Sonntagmorgen wurde ein umgestürzter Baum in Boppard Buchenau gemeldet, der die Straße Am Eisenberg versperrte. Die Feuerwehr Boppard beseitigte die Gefahrenstelle.

