Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

57639 Oberdreis, L265 (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:15 kam der 23-jährige Fahrer eines grauen 3er BMW Coupé auf der Sang (L265) zwischen Oberdreis und Steimel mehrere Meter nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Bäume und kam im Gehölz zum Stehen. Der 25-jährige Beifahrer des Coupé wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Der alkoholisierte Fahrer wurde leicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell