POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Beleidigung

Durch Zeugen wurde am Samstagabend, 11.09.2021 gegen 20:00 Uhr, ein Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B 8 in Fahrtrichtung Altenkirchen fuhr. Weiter wurde das Fahrzeug mehrfach stark abgebremst und anschließend wieder stark beschleunigt. Verkehrsteilnehmer haben den Fahrer durch kurzes Aufblenden auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Bei Vierwinden ist das Fahrzeug dann abgefahren und hat in der Abfahrt angehalten. Als ein Zeuge an dem Pkw vorbeifuhr, habe der Fahrer ihn angebrüllt und ihm den Mittelfinger gezeigt.

Der verantwortliche Fahrer konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen angetroffen werden. Aufgrund von Alkoholkonsum mussten dem Mann Blutproben entnommen werden. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 60-jährigen Fahrer eingeleitet.

Zeugen des beschriebenen Vorfalls werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

