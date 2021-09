Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rosenheim (Kreis AK) - Illegal entsorgte Bahnschwellen

Rosenheim (Kreis Altenkirchen) (ots)

Unbekannte haben im Wald zwischen Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) und Bindweide, unmittelbar in der Nähe des Hochbehälters oberhalb der Ortslage Rosenheim an der K119 zwei alte Bahnschwellen entsorgt. Diese wurden am 10.09.2021 von Verantwortlichen des dortigen Jagdverbandes aufgefunden. Die alten Bahnschwellen stellen eine Gesundheitsgefahr für Mensch und Natur dar, weil sie mit Schutzmitteln behandelt sind. Die Polizei Betzdorf hat die Ermittlungen wegen des verbotenen Ablegens des gefährlichen Abfalls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02741 926-0.

