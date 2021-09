Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Körperverletzung zwischen Fußgänger und Taxifahrer

Betzdorf (ots)

Am 10.09.2021, kam es gegen kurz vor 14 Uhr zu einem Streit zwischen einem 58-jährigen Taxifahrer aus der VG Westerburg und einem 30-jährigen Fußgänger ohne festen Wohnsitz auf dem Bahnhofsvorplatz in Betzdorf. Der Fußgänger habe sich über einen anderen Taxifahrer aus unbekanntem Grund beschwert und sein Kollege wollte mäßigend eingreifen. Der Fußgänger habe den Taxifahrer dann geschlagen, woraufhin dieser zu Boden viel. Dann habe der Mann den am Boden liegenden noch getreten. Hiernach habe der Schläger sich entfernt, konnte aber von der Polizei wenig später im Nahbereich angetroffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Dieser stellt den Sachverhalt etwas anderslautend dar. Nach Durchführung von strafprozessualen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Beschuldigte entlassen. Strafanzeigen wurden von der Polizei eingeleitet. Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff nur leichtverletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 zu melden, sofern sie sich nicht vor Ort schon zu erkennen gegeben haben.

