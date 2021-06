Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ohne gültigen Führerschein Auto gefahren (17.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Autofahrer kontrolliert hat eine Polizeistreife am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Villinger Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein vom 26-jährigen Fahrer vorgelegter "Internationaler Führerschein" keine Gültigkeit mehr hatte. Da der Mann keinen weiteren Führerschein besaß, zeigten ihn die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Eine Bekannte des Fahrers holte das Auto an der Kontrollstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell