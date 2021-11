Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

55765 Oberhambach, L 174 (ots)

Am Freitag, dem 12.11.2021, um 20:10 Uhr, ereignete sich auf der L 174 zwischen Ober- und Niederhambach ein Verkehrsunfall. Drei 13-jährige Jungen gingen zu Fuß von Oberhambach nach Niederhambach am linken Fahrbahnrand. Als ihnen ein Fahrzeug entgegenkam überquerte einer der Jungen die Fahrbahn nach rechts und wurde dort von einem Fahrzeug, welches in Richtung Niederhambach unterwegs war, erfasst und zu Boden geschleudert. Der Geschädigte erlitt mittelschwere Verletzungen und wird über Nacht auf der Intensivstation im Klinikum Birkenfeld überwacht. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer, sowie die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges, hielten an der Unfallstelle an und sprachen mit den Kindern. Beide entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Daten des Unfallbeteiligten, sowie die der Zeugin, liegen nicht vor. Der Beteiligte, sowie die Zeugin werden gebeten, sich bei der Polizei in Birkenfeld zu melden. Bei dem Unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Der linke Scheinwerfer wurde durch den Aufprall beschädigt. Die Zeugin wäre mit einem Audi A8 unterwegs gewesen.

Telefon der PI Birkenfeld: 06782-9910

