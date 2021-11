Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Pfalzel

Trier-Pfalzel (ots)

KORREKTUR: TATZEIT WAR DIE NACHT ZUM 10.11.2021

In der Nacht zum 11.11.2021 versuchte ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Büschweg in Trier-Pfalzel einzubrechen. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen an der Hauseingangstür ist davon auszugehen, dass mittels eines Werkzeugs versucht wurde, die Türfalle beiseite zu schieben. Der Einbruch scheiterte vermutlich an der verschlossenen Eingangstür, so dass lediglich leichter Sachschaden entstand. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dieser Straftat beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell