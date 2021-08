Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Stadtgebiet Idar-Oberstein gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag,01.08.2021, gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Fahrzeugführer gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise durch das Stadtgebiet Idar fahren würde. Der Fahrzeugführer überholte unter anderem verbotswidrig an einem Fußgängerüberweg in der Kobachstraße in Idar-Oberstein. Der Fahrzeugführer war mit einem silberfarbenen VW Caddy unterwegs. Zeugen, welches durch das Fahrverhalten des Fahrzeuges gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

