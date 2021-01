POL-KA: Karlsruhe -Diebstahl von Fahrzeugteilen

Polizeipräsidium Karlsruhe

In der Nacht von Freitag auf Samstag bauten unbekannte Täter wohl einen Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug in der Vorbergstraße in Wolfartsweier aus und stahlen diesen. Außerdem wurde eine Scheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und der Tankdeckel abgeschraubt.

Ob aus einer im Fahrzeug abgestellten Werkzeugtasche etwas gestohlen wurde beziehungsweise ob aus dem offenstehenden Tank Treibstoff abgesaugt wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Außerdem wurde vermutlich eine Straßenlaterne durch den unbekannten Täter außer Betrieb gesetzt, die die Tatörtlichkeit ausgeleuchtet hat.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-311 in Verbindung setzen.

