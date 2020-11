Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Mutmaßlicher Drogenschmuggler in Untersuchungshaft

Niederkrüchten: (ots)

Seit Dienstag sitzt ein 41-jähriger Mann aus Belgien in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, eine nicht geringe Menge Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Der 41-jährige mit niederländischer und rumänischer Staatsangehörigkeit, war am Montag gegen 13:00 Uhr von der Autobahnpolizei Düsseldorf an der A 52 bei der Einreise kontrolliert worden. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte 14 Gramm Kokain in Bubbles, Konsummengen Marihuana und Haschisch sowie eine Feinwaage. Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme. Der Beschuldigte bestritt, das Rauschgift verkaufen zu wollen, Er gab an, abhängig zu sein und es zum Eigenkonsum erworben zu haben. Die Waage habe er lediglich mitgeführt, um seine Drogenkäufe kontrollieren zu können. Die Einsatzkräfte ließen eine Blutprobe entnehmen, da der Fahrer angegeben hatte, am Vortag Kokain und am Festnahmetag Alkohol konsumiert zu haben. Da der Haftgrund der Fluchtgefahr besteht, ordnete der Haftrichter die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an./ah (926)

