Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 20.09.2020

Goslar (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020, gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L515, Clausthal-Zellerfeld in Richtung Wildemann. Ein alleinbeteiligter 53-jähriger Kradfahrer aus Bremen kommt in einer Linkskurve ins Schleudern, verliert infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die Leitplanke. Hierbei verletzt er sich schwer.

