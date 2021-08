Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Mountainbikes und einer Crossmaschine

Frauenberg (ots)

Am Samstag, 31.07.2021 in der Zeit von 02:00 - 02:15 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße in Frauenberg zwei Mountainbikes der Marke Nakamura entwendet. Zudem kam es im selben Tatzeitraum in der Ausweilerstraße in Frauenberg zum Diebstahl einer grün/schwarzen Crossmaschine. Beim Abtransport des Diebesgutes benutzten die unbekannten Täter mit großer Wahrscheinlichkeit einen kleinen, weißen Kastenwagen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 entgegen.

