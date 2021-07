Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210719-4-pdnms Zeugen nach Einbruch in Juwelier gesucht

Rendsburg (ots)

Rendsburg. Vom 17.07.21 (ca. 15:30 Uhr) bis zum 18.07.21 (ca. 13:30 Uhr) wurde am Altstädter Markt in Rendsburg in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Es wurde diverser Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Personen, die etwas Auffälliges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Rendsburg (04331-2080) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Finja Rohde

