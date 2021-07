Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210719-2-pdnms Auffahrunfall auf der BAB 7

Warder (ots)

Warder. Gegen 12:05 Uhr ist es am 17.07.21 auf der BAB 7 Höhe Warder zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw gekommen. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Norden. Im stockenden Verkehr musste eine 29-jährige Bordesholmerin mit ihrem Mazda bremsen und kam schließlich zum Stehen. Die darauf folgende 69-jährige Rendsburgerin (VW Beetle) und ein 27-jähriger Bad Bramstedter (VW Passat) kamen ebenfalls zum Stehen. Das vierte Fahrzeug, ein Citroen Berlingo einer 53-jährigen Berlinerin, kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW Passat auf. Unmittelbar danach fuhr eine 31-jährige Flensburgerin mit ihrem BMW - ebenfalls trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung - auf den Citroen Berlingo auf. Aufgrund dieses Zusammenstoßes wurden alle genannten Fahrzeuge nach vorne geschoben, so dass es jeweils zu einem Zusammenstoß mit dem vorderen Fahrzeug kam. Zur Unfallaufnahme und weil ein Rettungshubschrauber landete, musste die BAB 7 in Richtung Flensburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt, sie wurden teilweise zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Rettungshubschrauber flog ohne Patienten wieder los. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 47.000 Euro. Unfallursächlich dürften eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem unzureichenden Sicherheitsabstand gewesen sein.

Finja Rohde

