Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210719-1-pdnms Festnahme nach Einbruch in Bürogebäude

Eckernförde (ots)

Eckernförde. Am frühen Morgen des 17.07.21 (gegen 04:40 Uhr) meldeten Anwohner einen Einbruch in ein Bürogebäude im Lorenz-von-Stein-Ring in Eckernförde. Es wurden zwei Personen mit insgesamt zwei Hunden beobachtet, wie sie eine Scheibe des Gebäudes einschlugen und eine Person schließlich durch das Fenster in das Gebäude eindrang. Als unmittelbar danach die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Personen mit ihren Hunden. Sie konnten jedoch im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen und einen 41-jährigen Mann aus Eckernförde. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen und nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell