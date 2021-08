Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez -VU-Flucht, Zeugen gesucht -

Diez (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.08.2021) befuhr ein Pkw in Diez die Oraniensteiner Straße in Richtung Hain. Kurz nach 02 Uhr verlor er in einer Rechtskurve, Höhe Kasernenbereich, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und fuhr geradeaus in die Umzäunung der Kaserne. Dabei entstand massiver Schaden an der Umzäunung und einem Tor, sowie vermutlich an der PKW-Front. Danach flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Diez bittet etwaige Zeugen, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden.

