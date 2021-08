Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahn am See- Verkehrsunfall, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hahn am See (ots)

Am Sonntag, den 08.08.2021, gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B8 aus Fahrtrichtung Herschbach kommend in Fahrtrichtung Hahn am See. Ein 21-jähriger Mann kam aufgrund eines Sekundenschlafs und einer starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Der 21-jährige Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 21-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gem. § 315 c StGB eingeleitet.

