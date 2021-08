Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nastätten (ots)

Am frühen Freitagabend kam es zwischen 17:30 und 19:00 Uhr in der Lessingstraße in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich in der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und flüchtete anschließend ohne Weiteres von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden.

