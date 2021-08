Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederneisen - Versuchter Einbruch in Kindergarten -

Niederneisen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.08.2021) wurde festgestellt, dass am Kindergarten in der Jahnstraße eine rückseits gelegene Tür beschädigt wurde. Offensichtlich hatten bislang Unbekannte in der zurückliegenden Nacht versucht, die Tür aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

