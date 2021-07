Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bäume drohten auf Geh- und Radweg zu stürzen

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 06.07.2021, 16:02 Uhr, Bahner (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zur Straße "Bahner" in Giesenkirchen gerufen. Dort drohten im Zuge des am Tage auffrischenden Windes mehrere Bäume auf einen Geh- und Radweg zu stürzen. Die Feuerwehr beseitigte mittels Kraftfahrdrehleiter und einem Trupp mit Motorkettensäge einen der Bäume. Einige Augenzeugen gefährdeten sich bei dieser Aktion selbst, indem sie während der Arbeiten der Feuerwehr in den abgesperrten Gefahrenbereich liefen. Da weitere Gefahrenstellen im weiteren Verlauf des Weges mit schwerem Gerät nicht zu erreichen waren, wurde hier ein Teilabschnitt des Geh- und Radweges von der MAGS mittels Absperrbaken und Flatterband abgesperrt. Das Grünflächenamt wird sich in den nächsten Tagen um die Beseitigung der übrigen Gefahrenstellen kümmern.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

