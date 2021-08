Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dernbach -Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT

Montabaur (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.07.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 07.08.2021, 11:00 Uhr, ereignete sich in Dernbach, in der Bischof-Blum-Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug, mit unbekannten Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, unter Tel.: 02602 / 92260, zu melden.

