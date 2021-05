PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallflucht in Limburg+++Einbruch in Kraftfahrzeugwerkstatt in Limburg+++

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

In der Zeit zwischen Freitag, 14.05.2021, 17.30 Uhr und Samstag, 15.05.2021, 11.00 Uhr, wurde ein in Limburg auf dem Parkstreifen im Tal Josaphat abgestellter , gelber Renault Twingo, im Bereich des linken Außenspiegels von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursache entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Einbruch in Kfz-Werkstatt in Limburg-Dietkirchen

Am Sonntag, 19.08.2021, kam es um 02.37 Uhr in Limburg-Diekirchen in der Straße Auf der Heide zum Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Der/die Täter schlugen die Scheibe einer Toilettentür ein und drangen in das Gebäude ein. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge wurde nichts entwendet. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

