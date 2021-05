PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann entblößt sich in Runkel +++ Blitzerreport zur kommenden Woche

Limburg (ots)

1. Mann entblößt sich,

Runkel, Autobrücke nahe Campingplatz, 13.05.2021, gg. 17.05 Uhr

(pa)Zu einem Fall von Exhibitionismus kam es am Donnerstagnachmittag in Runkel. Die Tat ereignete sich gegen 17.05 Uhr im Bereich unter der Autobrücke nahe des Campingplatzes. Wie eine Joggerin der Polizei mitteilte, zeigte sich dort ein Unbekannter ihr gegenüber in schamverletzender Weise. Beschrieben wurde der Exhibitionist als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 170cm bis 175cm groß. Der Mann habe eine Glatze und einen dunklen Vollbart gehabt. Getragen habe er eine schwarze Jogginghose und Schuhe mit grünen Schnürsenkeln. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangemeldete Kontrollen statt.

