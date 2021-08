Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Diez - Am Freitag, den 06.08.2021 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Centers (Am Backsteinbrand) eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen in einer dortigen Parktasche ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez unter der Tel.: 06432 / 6010 zu melden.

