Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021 gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Umgehungsstraße in St. Blasien zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen im Gegenverkehr. Hierbei wurde der Peugeot einer 63-jährigen in Höhe von geschätzten 2.500 Euro beschädigt. Ihr Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle. Auch dieses Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite davongetragen haben.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung zur L150. Der Polizeiposten St. Blasien bittet um sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Unfallbeteiligten unter: 07672 92228-0.

