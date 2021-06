POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Adelsheim: Unfallflucht neben der Kirche

Vermutlich in Folge eines Ausparkvorgangs hat am Montag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgstellten Citroën in Adelsheim beschädigt. Dieser parkte am Montag im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 13.40 Uhr auf dem Parkplatz neben der Kirche in der Lachenstraße. In dieser Zeit muss eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen den Citroën geprallt sein. Der- oder diejenige flüchtete daraufhin ohne die Polizei zu verständigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugnhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

Aglasterhausen: Autobrand von Feuerwehr gelöscht

Als eine 21-Jährige am Montagabend mit ihrem Auto die Bundesstraße 292 in Aglasterhausen befuhr, geriet der Motorraum plötzlich in Brand. Gegen 19.30 Uhr bemerkte die junge Frau den Vorfall, während sie sich auf Höhe der Ampelanlage befand. Die 21-Jährige schaffte es, das Fahrzeug auf einen Parkbereich abzustellen und ihr Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. An dem Auto entstand ein wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ursache des Brands war vermutlich ein technischer Defekt. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.

