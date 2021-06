Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen: Werkzeug-Diebe auf Schulbaustelle

Das Wochenende nutzten Unbekannte, um Werkzeuge von einer Baustelle in Bad Mergentheim-Edelfingen zu entwenden. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen betraten sie das Schulgelände an der Straße "Zum Grund". Von der Baustelle nahmen sie Geräte im Wert von circa 1.600 Euro mit. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu einem angrenzenden Lagerraum einer Firma. Aus diesem entwendeten die Unbekannten ebenfalls Werkzeuge in bislang unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, entgegen.

