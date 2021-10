Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Angeblicher Küchenbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Zwei tiefgefrorene Brötchen wollte am Mittwoch, 20.10.2021, gegen 15.20 Uhr, ein 73 Jahre alter Mann in seiner Mikrowelle auftauen. Vermutlich aufgrund der langen Betriebszeit fing die Mikrowelle an zu qualmen. Der Rauchmelder löste in der Wohnung aus. Der Feuerwehr wurde daraufhin ein Küchenbrand gemeldet, woraufhin sie mit vier Fahrzeugen und 17 Mann anrückte. Ebenfalls vor Ort war ein Rettungswagen. Zum Glück wurden alle nicht gebraucht und die Einsatzkräfte konnten nach dem Durchlüften der Wohnung wieder abrücken.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell