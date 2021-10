Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Behinderungen durch Hochzeitskorso - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, ereignete sich bereits am 24.07.2021, gegen 15:00 Uhr, ein Hochzeitskorso, durch welchen der Verkehr zumindest stark behindert, wenn nicht gar gefährdet wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bewegte sich der Hochzeitskorso von der Burggass in Hügelheim kommend nach links auf die B3 in Richtung Müllheim. Um einen geschlossenen Korso zu ermöglichen, wurde durch einen silbernen Mercedes und einen schwarzen Jeep die B3 komplett blockiert. Hierzu hielten die beiden Fahrer mitten auf den beiden jeweiligen Fahrstreifen der B3 an. Der Verkehr war durch die zahlreichen Fahrzeuge des Korsos für mehrere Minuten zum Anhalten gezwungen.

Die beiden blockierenden Fahrzeuge sind der Polizei bekannt, gesucht werden weitere Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und insbesondere Geschädigte, welche durch das Verhalten der Korsoteilnehmer behindert oder gefährdet wurden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell