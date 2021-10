Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/Wiechs: Bargeld aus Fahrzeug gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 20.10.2021 wurde aus einem Audi A6 Bargeld im dreistelligen Euro- und Frankenbereich gestohlen. Der Audi war in einem abgelegenen Hinterhof in der Straße "Am Rain" unverschlossen abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr morgens. Um in den Hinterhof zu gelangen mussten der oder die Täter zwischen zwei Privatgebäuden hindurch, eine Hofeinfahrt entlanglaufen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.,

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell