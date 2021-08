Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am 01.08.2021, gegen 02:00 Uhr, kann durch einen Zeugen eine männliche Person im Ostring 82 in Ludwigshafen am Rhein - Oppau dabei beobachtet werden, wie dieser sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass versucht wurde den Automaten aufzubrechen. Der Täter konnte unerkannt entkommen und wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, grüne Weste, schwarze Kappe und eine schwarze Hose.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

