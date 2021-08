Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am 31.07.2021, gegen 23:30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW Ford, der von Oggersheim-West kommend in Richtung Ruchheim fuhr. An der Wohnanschrift konnte der 59-jährige Fahrer aus Ruchheim durch die Polizei angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Gleiches Schicksal ereilte eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem PKW Toyota aus Ludwigshafen am Rhein am 01.08.2021, gegen 02:00 Uhr, die aufgrund ihrer Fahrweise einer zivilen Polizeistreife in der Brunckstraße in Ludwigshafen am Rhein auffiel. Bei ihr konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

