Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.11.2021), gegen 08:30 Uhr, wurde eine 30-Jährige bei einem Autounfall an der Kreuzung Dalbergstraße/Verschaffeltstraße leicht verletzt. Der 29-jähriger Fahrer des Autos, in dem die 30-Jährige mitfuhr, soll die Vorfahrt eines 47-jährigen Autofahrers missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die verletzte Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell