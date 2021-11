Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Licht-Test-Aktion 2021: für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Präsidialbereich (ots)

"Gutes Licht! Gute Fahrt!" Mach' den Lichttest", lautet der Slogan der diesjährigen Licht-Test-Aktion des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der deutschen Verkehrswacht (DVW). Denn nicht nur in der dunklen Jahreszeit kommt es auf die passende Beleuchtung an. Die hohen Mängelquoten der letzten Jahre zeigen, dass funktionierende und richtig eingestellte Lampen ein absolutes Sicherheitsmuss sind. "Blindflüge" können gefährlich sein. Deshalb fand gestern im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gute Fahrt! Gutes Licht!" ein landesweiter Kontrolltag der Polizei Rheinland-Pfalz statt. Auch die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz haben sich an der Aktion beteiligt. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten kontrollierten 624 Fahrzeuge. Bei über einem Drittel, bei insgesamt 215 Fahrzeugen entsprach die Beleuchtungseinrichtung nicht den Vorschriften bzw. war defekt.

Ziel des Kontrolltages war es, das Bewusstsein der Autofahrenden für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell