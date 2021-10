PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigem Jungen aus Hohenstein-Holzhausen.

Bad Schwalbach (ots)

Die am heutigen Tag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 13-Jährigen Nabil Ayman Dasouki aus der Betreuungseinrichtung in Hohenstein-Holzhausen über Aar wird zurückgenommen. Er konnte wohlbehalten in Wiesbaden aufgegriffen und in die Betreuungseinrichtung zurückgeführt werden.

gefertigt: POK Bulut

