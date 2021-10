PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rauchentwicklung in Wohnung +++ Diverse Straftaten durch einen Randalierer - Täter festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Rauchentwicklung in Wohnung

Niedernhausen, Lucas-Cranach-Straße,

Dienstag, 19.10.2021, 18:45 Uhr

(ll) Das Abrennen von Holzkohle führte gestern Abend in Niedernhausen zu einem größeren Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei. Gegen 18:45 Uhr wurde in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lucas-Cranach-Straße eine bewusstlose Person gemeldet. Nach ersten Feststellungen wurde in der Wohnung einer dreiköpfigen Familie Holzkohle in einer offenen Feuerschale verbrannt. Die entstandenen Gase und die Rauchentwicklung führten dazu, dass eine 24-Jährige für eine kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Die Dame kam im Rettungswagen wieder zu Bewusstsein, wurde aber, genau wie ihre beiden Familienmitglieder in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Treppenhaus und die Wohnung konnten nach einer Lüftung durch die Feuerwehr wieder betreten werden. Die Polizei warnt trotz aufkommender Kälte vor der unsachgemäßen Benutzung von offenen Feuern in der Wohnung. Bei jeglicher Art von Verbrennung entstehen in geschlossen Räumen giftige Gase, die erhebliche Gesundheitsschädigungen hervorrufen können. Sollten Sie Fragen zu dem Thema haben, wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Feuerwehr.

2. Diverse Straftaten durch einen Randalierer - Täter festgenommen

Dienstag, 19.10.2021, 10:15 Uhr,

Lorch, Burg-Fürsteneck-Straße

(ll) Zu gleich mehreren Straftaten kam es gestern Morgen in Lorch durch einen randalierenden Mann. Anwohner meldeten gegen 10:15 Uhr eine männliche Person, die in der Burg-Fürsteneck-Straße lautstark randalieren und mit einem Stein auf einen geparkten VW einschlagen würde. Als ein Nachbar die Person angesprochen habe, sei dieser beleidigt und bedroht worden. Nachdem der Täter geflüchtet war, wurde durch einen weiteren Geschädigten festgestellt, dass es zusätzlich zu einem Diebstahl von mehreren Schildern eines Privatparkplatzes gekommen sei. Nachdem es nach der Tat bereits Hinweise zu den Personalien des 61-jährigen Randalierers gab, konnte dieser festgenommen werden, als er in den Abendstunden zum Tatort zurückgekehrt war.

