Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte verursachen Unfall und flüchten - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Montagnachmittag, 9. August 2021, mit einem Opel Vectra einen Verkehrsunfall auf der Kirchstraße in Bulmke-Hüllen verursacht. Zeugen hörten um 16.44 Uhr einen Knall und sahen, wie eine Frau vom Fahrersitz und ein Mann als Beifahrer aus dem Auto stiegen, eine große Plastiktüte vom Rücksitz nahmen und sich dann in Richtung Hohenzollernstraße entfernten. Offensichtlich war das Auto zuvor gegen einen geparkten Hyundai gestoßen und hatte diesen beschädigt. Ein Fahrzeughalter des Vectra konnte bisher nicht ermittelt werden, da die angebrachten französischen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passen. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Polizei bittet alle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Auto oder den Insassen machen können, sich zu melden. Die Fahrerin ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle Haare mit hellen Strähnen, die zum Zopf gebunden waren und trug eine gelbe Bluse. Der Beifahrer ist ungefähr gleich alt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

